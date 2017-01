POL-ST: Steinfurt-Burgsteinfurt, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt-Bu. (ots) - Auf dem Parkplatz "An der hohen Schule", gegenüber der Pizzeria, ist am Dienstagabend (24.01.2017), gegen 19.00 Uhr, ein geparkter schwarzer 7er BMW angefahren worden. Das Auto ist am hinteren rechten Stoßfänger beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne den Unfall zu melden oder eine Benachrichtigung zu hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

