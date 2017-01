POL-ST: Rheine, Einbruch in ein Wohnhaus

Rheine (ots) - Unbekannte Diebe sind am Donnerstagnachmittag (26.01.), in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 18.45 Uhr, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Adalbertstraße eingedrungen. Obwohl die Bewohner zuhause waren, hebelten die Täter ein auf Kipp stehendes Küchenfenster auf. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen und entwendeten ein Tablet. Die Polizei hat am Tatort die Spuren gesichert. Sie sucht Zeugen, zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

