POL-ST: Recke, Einbruch in eine Schule

Recke (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochabend, 19.00 Uhr und Donnerstagmorgen (26.01.), 06.40 Uhr, in das Gebäude der Overberg-Grundschule an der Jahnstraße eingedrungen. Die Unbekannten hebelten die Haupteingangstür der Schule auf und gelangten in das Gebäude. Hier hebelten sie mit brachialer Gewalt zwei weitere Türen auf und verschafften sich Zutritt zum Sekretariat, zum Lehrerzimmer und zu den Räumen der Schulleitung. In den Räumen wurden sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht. Soweit bislang bekannt, wurde lediglich ein geringer Bargeldbetrag (Kleingeld) gestohlen. Der entstandene Sachschaden steht in einem krassen Missverhältnis zur Höhe der erlangten Beute. Die Polizei hat vor Ort die Tatspuren gesichert. Die Ermittler suchen Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Grundschule verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Angaben zu möglichen Tätern machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell