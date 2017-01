POL-ST: Emsdetten, zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Emsdetten (ots) - Am Donnerstagmittag (26.01.) ist die Polizei kurz hintereinander zu zwei Verkehrsunfällen mit Leichtverletzten gerufen worden. Gegen 12.55 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr Grevener Damm/ Buchenweg, bei dem ein 28-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Radfahrer befuhr den Geh- und Radweg und kollidierte mit dem PKW einer 57-jährigen Autofahrerin, die den Kreisverkehr in Richtung Buchenweg verlassen wollte. Der Sachschaden beläuft sich auf 1150 Euro. Gegen 13.25 Uhr wurden die Beamten zu einem Unfall an der Kreuzung Borghorster Straße/ Adlerstraße/Riegelstraße gerufen. Ein 43-jähriger Emsdettener wollte aus der Adlerstraße kommend, mit seinem PKW die Borghorster Straße in Richtung Riegelstraße überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto einer 45-jährigen Autofahrerin, die auf der Borghorster Straße stadtauswärts unterwegs war. Die Emsdettenerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich hier auf etwa 7.000 Euro.

