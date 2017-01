POL-ST: Rheine, Räuberischer Diebstahl

Rheine (ots) - Nach einem räuberischen Diebstahl ermittelt die Polizei in Rheine. Am Mittwoch (25.01), gegen 15.30 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter einen Drogeriemarkt in der Neuen Emsgalerie auf der Emsstraße. Zielstrebig begab sich der Mann in die Parfumabteilung. Dort nahm er eine Flasche aus der Verpackung und ging zurück zum Ausgang Münsterstraße. Die ganze Situation wurde von der Filialleiterin auf dem Monitor einer Videoüberwachungsanlage beobachtet. Mittlerweile hatte der Dieb das Geschäft verlassen. Die Angestellte folgte dem Täter und sprach ihn auf der Münsterstraße an. Weil der Angesprochene Anstalten machte, sich zu entfernen, hielt die Filialleiterin ihn an der Jacke fest. Der Unbekannte versuchte, sich loszureißen. Erst als ihr zwei junge Männer zu Hilfe kamen, konnte dem Dieb das Parfum abgenommen werden. Ihm gelang es, sich aus der Umklammerung zu befreien. Er lief auf ein Damenfahrrad zu, schloss es auf und flüchtete in Richtung Kardinal - Galen Ring. Der flüchtige Täter war etwa 20 bis 30 Jahre alt, 185 cm groß und hatte eine helle Hautfarbe. Auffallend war die unreine, gerötete Gesichtshaut. Der Mann sprach deutsch, möglicherweise mit osteuropäischem Akzent. Bekleidet war er mit grauen Turnschuhen, einer dunkelblauer Jeans, einer weißen längeren Winterjacke mit Kapuze und Fellkragen und einer grauen Wollmütze. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder die den Täter bei seiner Flucht beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell