POL-ST: Greven, Firmentransporter gestohlen

Greven (ots) - Auf der Eschstraße ist in der Nacht zu Donnerstag (26.01.2017), in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 07.00 Uhr, ein weißer Mercedes Sprinter gestohlen worden. An dem Transporter befand sich das amtliche Kennzeichen, MS-AC 1100. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können. Hinweise bitte an die Polizei Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell