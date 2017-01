POL-ST: Lienen- Westerbeck, Verkehrsunfall

Lienen (ots) - Am Mittwochabend (25.01.) ist die Polizei zu einem Verkehrsunfall gerufen worden, der sich am Westerbecker Damm ereignet hatte. Gegen 18.10 Uhr war ein 55-jähriger Mann aus Lienen mit seinem Auto auf dem Westerbecker Damm, in Höhe der Einmündung Im Siensfeld, von der stellenweise eisglatten Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gefahren. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 55-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Es wurde die Entnahme eine Blutprobe angeordnet. Außerdem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, diese war ihm vor wenigen Tagen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gerichtlich entzogen worden.

