POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots) - Am Mittwochabend (25.01.), gegen 21.05 Uhr, fiel den Pkw Fahrern auf der Landstraße 587, der Aldruper Straße, ein schwarzer Mercedes auf, weil er in rücksichtsloser Weise und verkehrsgefährdend in Fahrtrichtung Münster fuhr. Der schwarze Pkw überholte mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit einige andere Fahrzeuge, obwohl Gegenverkehr herrschte. Selbst als es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Golf kam, setzte er seine Fahrt fort. Einem glücklichen Umstand ist es zu verdanken, dass bei dem Zusammenstoß nur die linken Außenspiegel beschädigt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell