POL-ST: Steinfurt-Bu., Raub auf Tankstelle

Steinfurt (ots) - Ein bislang unbekannter maskierter Mann hat am Mittwochabend (25.01.) in einer Tankstelle am Blocktor Bargeld erbeutet. Gegen 19.30 Uhr betrat der Täter den Verkaufsraum, bedrohte den Angestellten mit einer Pistole und forderte die Herausgabe der Tageseinnahme. Die Beute verstaute er in einer schwarzen Tasche. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Horstmarer Straße. Die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Mann war etwa 20-30 Jahre alt und cirka 180-185 Zentimeter groß. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und schwarzen Turnschuhen. Maskiert hatte er sich mit einem schwarzen Schal, den er ins Gesicht gezogen hatte. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell