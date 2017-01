POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots) - Im Kaufland-Parkhaus an der Straße Katthagen ist am Montag (23.01.2017), in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 13.15 Uhr, ein geparkter weißer Citroen Berlingo angefahren worden. Der PKW wurde an der hinteren rechten Fahrzeugseite im Bereich der Tür und des Kotflügel beschädigt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von cirka 1.200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiwache Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell