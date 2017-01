POL-ST: Steinfurt-Bu., Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (23.01.) auf der Straße Vogelsang ereignet hat. Ein parkender silberner PKW, Hyundai i30, war angefahren worden. Die Fahrerin hatte das Fahrzeug gegen 11.30 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Am Abend, gegen 19.30 Uhr, wurde ihr mitgeteilt, dass ihr Fahrzeug vorne an der Stoßstange, am Kotflügel und am Radkasten beschädigt sei. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne den Unfall zu melden oder eine Benachrichtigung zu hinterlassen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

