POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall, zwei Leichtverletzte

Emsdetten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich In der Lauge/ Bahnhofstraße sind am Dienstagabend (24.01.) der Fahrer und die auf dem Sozius sitzende Mitfahrerin eines Kleinkraftrades leicht verletzt worden. Gegen 19.35 Uhr befuhr eine 19-jährige Emsdettenerin mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung In der Lauge. Im Kreuzungsbereich wollte sie nach links abbiegen und kollidierte mit einem ihr entgegen kommenden Kleinkraftrad. Der Zweiradfahrer und seine Mitfahrerin stürzten und verletzten sich leicht. Sie wurden noch vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens ambulant versorgt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 19-jährige Zweiradfahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Den jungen Mann aus Emsdetten erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

