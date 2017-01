POL-ST: Greven, Unfallgeschädigter gesucht

Greven (ots) - Am Dienstagmorgen (24.01.) hat sich ein Autofahrer bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass er möglicherweise auf der Schützenstraße ein Auto angefahren habe. Er sei gegen 08.25 Uhr auf der Schützenstraße stadtauswärts unterwegs gewesen und habe vermutlich mit dem Außenspiegel seines PKWs ein anderes Fahrzeug touchiert. An seinem Fahrzeug sei geringer Schaden entstanden. Bei den dort geparkten Fahrzeugen habe er jedoch keine Beschädigungen feststellen können. Mögliche Geschädigte können sich bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455, melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell