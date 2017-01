POL-ST: Lengerich, Unfallgeschädigter gesucht

Lengerich (ots) - Am Montagmittag (16.01.2017), gegen 11.50 Uhr, ist auf der Münsterstraße, auf dem Parkstreifen vor einem Strickwarengeschäft, ein silberfarbener PKW angefahren und beschädigt worden. Der PKW mit ST-Kennzeichen, möglicherweise ein Audi, dürfte an der Stoßstange und am Seitenteil hinten links beschädigt worden sein. Der Unfallverursacher, der mit einem roten PKW Suzuki unterwegs war, entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, wurde jedoch von Zeugen wenig später angehalten. Danach wurde der Vorfall bei der Polizei gemeldet. Zwischenzeitlich war der Fahrer des beschädigten Autos zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt und, ohne den Schaden bemerkt zu haben, davongefahren. An dem roten Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Fahrer des silbernen Fahrzeugs wird gebeten, sich bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515, zu melden.

