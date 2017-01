POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall, weißer PKW flüchtig

Rheine (ots) - Am Montagvormittag (23.01.), gegen 10.10 Uhr, ist auf der Osningstraße ein roter Citroen Berlingo angefahren worden. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug gerade vor seinem Haus am Fahrbahnrand abgestellt, als er einen Knall hörte. Er sah noch, wie ein weißer PKW in Richtung Windmühlenstraße davon fuhr. An seinem Auto stelle er unmittelbar danach eine frische Beschädigung am linken Außenspiegel fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. An der Unfallstelle blieb eine weiße Abdeckung eines Außenspiegels zurück. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfallflüchtigen machen können. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell