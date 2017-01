POL-ST: Laer, Verkehrsunfall, zwei Personen verletzt

Laer (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Horstmarer Straße ist am Montag (23.01.), gegen 14.25 Uhr, eine Autofahrerin schwer- und eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Eine 73-jährige Frau aus Laer fuhr mit ihrem PKW auf dem Münsterdamm in Richtung Horstmar. An der Einmündung Pohlstraße beabsichtigte sie nach links abzubiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Gleichzeitig war eine 21-jährige Autofahrerin aus Rosendahl mit ihrem PKW auf dem Münsterdamm in gleicher Richtung unterwegs. Sie fuhr auf den PKW der 73-Jährigen auf. Die 73-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die 21-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus ihrem PKW geborgen werden. Sie wurde schwer verletzt in Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 15.000 Euro. Der Münsterdamm war für etwa eineinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell