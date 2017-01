POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfall, Autofahrerin verletzt

Westerkappeln (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Lotter Straße ist am späten Montagabend (23.01.) eine 48-jährige Frau aus Hagen a.T.W. verletzt worden. Die Frau war gegen 23.20 Uhr mit ihrem PKW aus Richtung Lotte kommend in Richtung Westerkappeln unterwegs. Aus bislang noch ungeklärten Gründen kam die Frau in Höhe der Einmündung Sünte-Rendel-Weg, ausgangs einer Rechtskurve, nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug geriet anschließend ins Schleudern, driftete in den rechten Straßengraben, drehte sich dort und kam dann auf der Fahrbahn der Lotter Straße zum Stehen. Die 48-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr angefordert. Die Lotter Straße war für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell