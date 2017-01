POL-ST: Steinfurt-Bu., Verkehrsunfall

Steinfurt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Mesumer Damm (L 578) ist am Montagabend (23.01.), gegen 18.25 Uhr, eine 27-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Emsdettenerin war aus Burgsteinfurt kommend in Richtung Emsdetten unterwegs. Aus unbekannten Gründen geriet sie rechtsseitig auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über ihren PKW. Sie kam von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und überschlug sich mit ihrem Auto. Vor einem Baum kam sie mit ihrem Fahrzeug zum Stillstand. Die 27-Jährige wurde mit einem Krankenwagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell