POL-ST: Kreisgebiet Steinfurt: Einbruchdelikte

Steinfurt (ots) - Kreisgebiet Steinfurt: Einbruchdelikte

Hopsten, Prozessionsweg, Büroraum

Zeit: Freitag, 20.01.17, 16.15 Uhr - Samstag, 21.01.17,19.20 Uhr

Unbekannte Täter hebelten die Haustür zum Objekt auf und begaben sich in die Büros. In einem Büro trennten sie mit einer Flex einen Tresor auf. Sachschaden etwa 500 Euro. Wie hoch die Beute ist, steht noch nicht genau fest. Umfangreiche Spurensuche. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Mettingen, Berentelgweg, Einbruchdiebstahl Kindertagesstätte

Zeit: Freitag, 20.01.17, 16.00Uhr - Montag, 23.01.17, 07.15 Uhr

Unbekannte Täter brachen ein Fenster auf. Aus den Räumlichkeiten wurde eine Kaffeemaschine und Aufschnitt entwendet. Beuteschaden etwa 400 Euro, Sachschaden etwa 200 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 05451/ 591 - 4315.

Ibbenbüren, Laggenbeck, Bergmeyersweg

Montag, 23.01.17, 11.30 - 13.00 Uhr

Die Täter drangen in ein freistehendes Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Wie die Täter sich Zutritt verschafften, steht bislang nicht fest. Sie entwendeten ein Portmonee mit 350 Euro Bargeld. Spurensuche im Objekt.

Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Hörstel, Dornierstraße, freistehendes Einfamilienhaus

Montag, 23.01.17, 06.30 Uhr - 07.00 Uhr

Unbekannte Täter öffneten zwei auf Kipp stehende Fenster und eine Terrassentür. Die Täter betraten die Wohnräume. Offensichtlich wurde nichts entwendet. Spurensuche im Objekt.

Hinweise bitte unter Telefon 05971/ 938 - 4215.

Altenberge, Bergstraße, Einbruchdiebstahl, freistehendes Einfamilienhaus

Zeit: Mittwoch (18.01.17), 10.00 Uhr bis Samstag, 21.01.17., 11.20 Uhr

Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und begaben sich in einen Wintergarten. Hier schlugen sie die Scheibe der Wohnzimmertür ein und gelangten so in das Haus. Im Haus durchsuchten sie alle Räumlichkeiten. Zurzeit kann nicht gesagt werden, was die Täter entwendeten. Umfangreiche Spurensuche im Gebäude. Sachschaden etwa 1000 Euro .

Hinweise bitte an die Polizei in Greven 02571/ 928 - 4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell