POL-ST: Recke, Sachbeschädigung

Recke (ots) - Unbekannte haben am vergangenen Wochenende, zwischen Samstag, 13.00 Uhr und Montagmorgen (23.01.), 06.30 Uhr, an einer Schule am Brookweg, erheblichen Schaden angerichtet. Der oder die Täter haben mit Pflastersteinen die Glasscheibe der Eingangstür zur Mensa eingeworfen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

