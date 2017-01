POL-ST: Rheine, Einbruch in ein Geschäft

Rheine (ots) - Unbekannte Diebe haben sich zwischen Samstagabend, 17.30 Uhr und Montagmorgen (23.01.), 06.10 Uhr, in einem Geschäft an der Emsstraße aufgehalten. Die Täter gelangten durch die Haupteingangstür in das Ladenlokal. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie hochwertige Damenunterwäsche verschiedenster Marken. Die Regale und die Garderobenständer wurden von den Tätern nahezu vollständig leergeräumt. Auch in einem Kellerraum hielten sich die Diebe auf, hier entwendeten sie ebenfalls Textilien. Zum Umfang des Diebesgutes und dem entstandenen Schaden können noch keine genauen Angaben gemacht werden. Die Polizei hat am Tatort die Spuren gesichert. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit in der Fußgängerzone verdächtige Personen gesehen haben. Auch fragen die Ermittler: Wer hat in der Fußgängerzone ein Fahrzeug gesehen, das zum Abtransport des Diebesgutes benutzt worden sein könnte? Hinweise bitte an die Polizei Rheine, Telefon 05971/938-4215.

