POL-ST: Greven-Reckenfeld, versuchter Einbruch in eine Gaststätte, 17-Jähriger festgenommen

Greven (ots) - Am frühen Montagmorgen (23.01.), gegen 03.30 Uhr, ist die Polizei zu einer Gaststätte an der Freilichtbühne gerufen worden. Der Gastwirt hatte ein Geräusch gehört und kurze Zeit später einen jungen Mann in seinen Räumlichkeiten angetroffen. Er konnte die Person bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der jungen Mann, ein 17-jähriger Reckenfelder, wurde vorläufig festgenommen. Er hatte ein auf Kipp stehendes Fenster geöffnet und war in die Räume der Kegelbahn eingestiegen. Noch bevor er sich weiter in den Räumlichkeiten umsehen konnte, hatte ihn der Gastwirt festhalten können. In der polizeilichen Vernehmung hat der Jugendliche den versuchten Einbruch zugegeben. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Einbruchs. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Münster wurde er aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell