POL-ST: Rheine, Unfallflucht

Rheine (ots) - Am Freitag (20.01.2017), zwischen 15.00 Uhr und 15.15 Uhr, wurde auf der Felsenstraße in Höhe der Hausnummer 5, von einem geparkten VW-Bulli, der linke Außenspiegel abgefahren. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Verursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizeiwache Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

