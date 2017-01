POL-ST: Rheine Mesum, Hund angefahren

Rheine (ots) - Am Samstag (21.01.2017), gegen 16.15 Uhr, wurde auf der Industriestraße, zwischen der Schürmannstraße und der Straße Zur Albrocker Rampe ein freilaufender Hund angefahren. Der Hund lief auf die Straße und wurde dort von einem weißen Pkw, möglicherweise einem BMW oder Audi, erfasst. Der Pkw kam aus Richtung des Emsdettener Damms. Die Hundehalterin, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielt, konnte den Zusammenstoß nicht vermeiden. Ob der Hund verletzt wurde, steht bislang noch nicht genau fest. Ohne sich um das Tier zu kümmern, entfernte sich der Pkw von der Örtlichkeit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise zu dem Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefonnummer 05971/ 938 - 4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell