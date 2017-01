POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - Am Samstag (21.01.17) wurde auf der Hansaallee, in Höhe der Hausnummer 27, der linke Außenspiegel eines blauen Ford Focus abgefahren. Der Fahrer stellte sein Fahrzeug gegen 00.30 Uhr ordnungsgemäß ab. Um 12.35 Uhr stellte er dann die Beschädigung fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefonnummer 05971/ 938 - 4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell