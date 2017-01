POL-ST: Rheine-Mesum, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - Auf dem Klein-Berliner-Ring, in Höhe der Hausnummer 12, ereignete sich am Wochenende ein Verkehrsunfall. Ein roter Pkw Mazda 323, der vor dem Haus geparkt worden war, wurde angefahren. Die Fahrerin hatte das Fahrzeug am Samstag (21.01.17.), gegen 14.30 Uhr, ordnungsgemäß abgestellt. Als sie ihr Fahrzeug am Sonntag, gegen 17.30 Uhr, wieder nutzen wollte, stellte sie eine frische Beschädigung am hinteren linken Kotflügel fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne den Unfall zu melden oder eine Benachrichtigung zu hinterlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

