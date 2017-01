POL-ST: Rheine, Zimmerbrand

Rheine (ots) - Zu einem Zimmerbrand kam es in einem Einfamilienhaus in der Ruhrstraße. Dort war gegen 17:40 Uhr (So., 22.01.) ein Weihnachtsbaum im Wohnzimmer in Brand geraten. Nachdem Löschversuche der Bewohner scheiterten, wurde die Feuerwehr verständigt, die den Brand schnell unter Kontrolle bringen konnte. Durch das Feuer wurde das Wohnzimmer mit dem Mobiliar stark beschädigt. Das Haus ist aufgrund der Rauchschäden bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Es entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell