POL-ST: Pressebericht der KPB Steinfurt für Sonntag, 22.01.2017

Steinfurt (ots) - Einbruchdiebstahl Rheine, Landersumer Weg Samstag, 21.01.2017, 03:00 Uhr bis 03:20 Uhr Während der kurzfristigen Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses drang ein bislang unbekannter Täter durch die Hauseingangstür ein und entwendete Goldschmuck. Ein zurückkehrender Hausbewohner bemerkte den Täter, der jedoch unerkannt flüchten konnte. Bei dem Täter handelte es sich um eine in schwarz gekleidete Person. Die Polizei Rheine bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen unter der Tel.Nr.: 05971-9380.

Einbruchdiebstahl Rheine, Basilikastraße Samstag, 21.01.2017, 15:00 - 23.20 Uhr Unbekannte Täter drangen nach Aufhebeln einer Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses sein. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Die Polizei Rheine bittet um Hinweise auf den oder die Täter unter der Rufnummer 05971-9380.

Trunkenheitsfahrt Altenberge, B 54 Samstag, 21.01.2017, 17:00 Uhr Aus dem Verkehr gezogen wurde nach einer Trunkenheitsfahrt ein 43-jähriger Lkw-Fahrer aus Nordwalde. Er war mit seinem Sattelzug auf der B 54 von Münster in Fahrtrichtung Gronau unterwegs. Hier fiel er einer Zeugin aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Er fuhr in sogenannten Schlangenlinien. Hierbei kam es fast zu einem Zusammenstoß mit einem Kraftomnibus. Die Zeugin informierte über Notruf die Polizei. Die Beamten konnten den Sattelzug samt Fahrer in Altenberge antreffen. Bei Überprüfung wurde festgestellt, dass der 43-jährige Fahrer erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Nach einem Alkoholtest mit einem Wert von 1,92 Promille wurde dem Nordwalder eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Unfallflucht / Trunkenheitsfahrt 48341 Altenberge, Bahnhofstraße Sonntag, 22.01.2017, 02:55 Uhr Am frühen Sonntagmorgen wurden in der Ortsmitte von Altenberge zwei Fußgänger auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in Höhe einer dortigen Gaststätte von einem Pkw erfasst. Hierbei wurde ein Fußgänger schwer-, der andere Fußgänger leichtverletzt. Der schwerverletzte, 35 - jährige Fußgänger musste mit einem Rettungsfahrzeug in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär verblieb. Der Fahrer des Pkw, der nach ersten Ermittlungen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzten Personen zu kümmern. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte die Polizei einen 32- jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Dem unter Alkoholeinwirkung stehenden Mann musste eine Blutprobe entnommen werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

