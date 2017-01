POL-ST: Pressebericht der KPB Steinfurt für Samstag, 21.01.2017

Steinfurt (ots) - Einbruchdiebstähle Rheine, Hauenhorster Straße Freitag, 20.01.2017, 12:00 - 19:5 Uhr

An zwei Tatorten an der Hauenhorster Straße hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte Täter drangen nach Aufhebeln der Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Entwendet wurden neben Bargeld ein Laptop sowie ein IPod. Weiterhin verschafften sich die Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus, indem sie ein Küchenfenster aufhebeln. Hier steht die Höhe des Diebesgutes noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise, insbesondere Angaben zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich des Tatortes, nimmt die Polizei Rheine entgegen, Tel. 05971-9380.

Einbruchdiebstahl Greven-Gimbte, Überwasserstraße Freitag, 20.01.2017, 07:15 - 19:35 Uhr

Unbekannte Täter gelangten nach Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Einfamilienhaus. Diverse Schränke und Schubladen wurden durchsucht. Die Täter entwendeten Schmuckgegenstände und eine Handtasche. Die Polizei Greven bittet um Hinweise auf die Täter unter der Rufnummer 02571-9280.

