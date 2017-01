POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Donnerstag (19.01.2017), gegen 16.20 Uhr, befuhr der Fahrer eines silbernen Opel Corsa die Talstraße in Richtung Püsselbüren. In Höhe des Prozessionsweges kam ihm ein schwarzer Pkw, Mercedes Benz, A-Klasse, entgegen, der einen Radfahrer überholte. Der Corsa-Fahrer wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu verhindern und touchierte hierbei die Leitplanke. Der Mercedesfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug hatte ein Steinfurter Kennzeichen. Auch der Radfahrer setzte seine Fahrt fort. Am Opel Corsa entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zu dem flüchtigen Mercedes geben können. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 05451/ 591 - 4315 bei der Polizei in Ibbenbüren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell