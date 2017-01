POL-ST: Greven, Einbruch in eine Bäckerei

Greven (ots) - Unbekannte Einbrecher haben in einer Bäckerei an der Mühlenstraße einen Tresor gefunden. Den Safe hebelten sie aus den Halterungen und nahmen ihn mit. In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 19.00 Uhr und dem frühen Freitagmorgen (20.01.2017), gegen 04.40 Uhr, hatten die Täter eine Zugangstür zu den Geschäftsräumen aufgebrochen und sich dann in das Ladenlokal begeben. Bei dem Einbruch richteten sie erhebliche Sachschäden an, die insgesamt auf etwa 2.000 Euro geschätzt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch gegeben können, Telefon 02571/928-4455. Zudem fragen sie: Wer weiß, wo der 43 cm x 31 cm kleine, graue Tresor geblieben ist?

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell