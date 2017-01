POL-ST: Lotte-Büren, Einbrecher überrascht

Lotte (ots) - Ein unbekannter Mann ist am Donnerstagabend (19.01.2017) über eine Kellertür in ein Wohnhaus an der Bergstraße in Büren eingestiegen. Eine Bewohnerin hörte gegen 18.30 Uhr ein lautes Geräusch im Keller des Einfamilienhauses. Die Frau begab sich nach unten, wo ihr in einem Gang eine männliche Person entgegen kam. Die Beiden standen sich kurz gegenüber, dann drehte sich der Fremde um und rannte aus dem Haus. An der Kellertür waren deutliche Hebelmarken zu erkennen. Draußen konnte die Geschädigte Spuren im Schnee sehen und der Zaun, der an die Gleise angrenzt, war leicht heruntergedrückt worden. Die männliche Person war etwa 170 cm bis 175 cm groß, hatte eine schlanke bis normale Statur, war dunkel gekleidet und hatte die Kapuze der Jacke tief ins Gesicht gezogen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

