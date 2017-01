POL-ST: Emsdetten, Einbruch gemeldet

Emsdetten (ots) - Über die Terrassentür sind unbekannte Einbrecher in ein Wohnhaus an der Adlerstraße eingestiegen. Nachdem die Täter diese gewaltsam geöffnet hatten, gingen sie in die Wohnräume. Dabei erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen ein Portmonee, indem sich Bargeld und persönliche Papiere befanden. Die Diebe waren in der Nacht zum Donnerstag (19.01.2017), zwischen 22.30 Uhr und 06.00 Uhr, am Werk. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, Telefon 02572/9306-4415. Sie bittet, jede verdächtige Beobachtung mitzuteilen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell