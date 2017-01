POL-ST: Mettingen, Nachtrag zum Verkehrsunfall

Mettingen (ots) - Nachtrag: Bei dem Verkehrsunfall am Bahnübergang Nierenburger Straße sind keine Personen verletzt worden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine 47-jährige Autofahrerin aus Recke um kurz nach 08.00 Uhr von der Bahnhofstraße in Nierenburger Straße abgebogen und dann auf dem Übergang mit der Lokomotive zusammengestoßen. An der Einmündung wird der Verkehr durch Lichtzeichenanlagen geregelt. Die Beamten führten unmittelbar eine Überprüfung der Anlage durch. Den Recherchen zufolge muss die Lichtzeichenanlage zur Unfallzeit für die Autofahrerin Rotlicht angezeigt haben.

Erstmeldung: An einem Bahnübergang an der Nierenburger ist soeben ein Zug mit einem PKW kollidiert. Bei dem Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell