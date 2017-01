POL-ST: Rheine, versuchter Einbruch

Rheine (ots) - Eine unbekannte Person wollte am Donnerstagabend (19.01.2017), in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus am Hirschberger Weg einsteigen. Ein Bewohner der Erdgeschosswohnung hörte zur Tatzeit ein lautes Geräusch aus dem Schlafzimmer. Sofort schaute er dort nach, konnte aber keine Personen ausmachen. Wie sich herausstellte, war ein Unbekannter von der Straße "Zum Sundern" aus zu dem Fenster im Erdgeschoss gegangen und hatte mit einem Hebelwerkzeug versucht, es zu öffnen. Die Fußspuren im Schnee verrieten, dass er sich anschließend auch wieder in Richtung der Straße Zum Sundern entfernt hatte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell