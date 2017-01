POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch am Bahnhof

Ibbenbüren (ots) - Im Service Store am Ibbenbürener Bahnhof haben sich in der Nacht zum Freitag (20.01.2017) Einbrecher aufgehalten. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die Täter gegen 00.50 Uhr am Werk. An dem Store schlugen sie die Glaseingangstür ein und betraten dann die Geschäftsräume. Offenbar hatten es die Täter auf die Tabakwaren abgesehen. Vor den entsprechenden Regalen und im Bereich der Verkaufstheke lagen mehrere Zigarettenschachteln auf dem Boden verteilt. Wie viele Tabakwaren gestohlen wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

