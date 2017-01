POL-ST: Greven, gefährliche Körperverletzung, Zeugen gesucht

Greven (ots) - Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall, dessen Hintergründe bislang völlig ungeklärt sind und sucht nach Zeugen. Beamte der Polizeiwache sind am frühen Samstagmorgen (14.01.) in das Grevener Krankenhaus gerufen worden. Dort war gegen 05.30 Uhr ein Mann mit mehreren, wie sich später herausstellte, oberflächlichen Stichverletzungen eingeliefert worden. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass ein Passant den verletzten und stark verwirrten Mann in der Innenstadt angetroffen hatte. Dieser habe einen Bekannten zur Hilfe gerufen und gemeinsam habe man den verletzen Mann in das Krankenhaus gebracht. Nach ersten Feststellungen, handelt es sich bei dem Verletzten es um einen 35- jähriger Mann aus Albanien, der sich als Tourist in Greven aufhält und bei einem Bekannten wohnt. Zu dem Vorfall und insbesondere zur Entstehung der Stichverletzungen konnte er keine näheren Angaben machen. Es ist nur bekannt, dass er sich möglicherweise auf dem Verbindungsweg (Fußweg) zwischen der Marktstraße und dem Wilhelmsplatz aufgehalten hat. Spuren einer Straftat wurden dort nicht gefunden. Der 35- Jährige hat mittlerweile das Krankenhaus wieder verlassen. Die Ermittler suchen Zeugen, die in der Nacht zu Samstag (14.01.), vor 05.30 Uhr, im Bereich des Verbindungsweges sowie an der Marktstraße oder dem Wilhelmsplatz verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell