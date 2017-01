POL-ST: Rheine, Nachtrag zum Verkehrsunfall am Kardinal-Galen-Ring

Rheine (ots) - a) Nachtrag zum Verkehrsunfall Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall auf dem Kardinal-Galen-Ring aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein PKW am Freitagmorgen (20.01.2017), gegen 07.05 Uhr, auf dem Kardinal-Galen-Ring unterwegs. Beim Rechtsabbiegen auf die Münsterstraße kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer, der aus dessen Sicht auf dem linken Radweg unterwegs war. Der 26-jährige Radfahrer aus Rheine wurde bei dem Unfall verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Die Fahrerin/der Fahrer des Autos setzte seine Fahrt auf der Münsterstraße fort. Es soll sich um einen größeren Wagen, vermutlich um einen Van, gehandelt haben. Das dunkelblaue Fahrzeug hatte Steinfurter Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug bzw. zur Fahrerin oder zum Fahrer machen können, Telefon 05971/938-4215. b) Wiederholung der Erstmeldung: An der Kreuzung Münsterstraße/ Kardinal-Galen-Ring hat sich soeben ein Verkehrsunfall ereignet. Beteiligt sind ein Radfahrer und ein PKW. Einsatzkräfte sind vor Ort. Es kann in diesem Bereich im Berufsverkehr zu Behinderungen kommen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell