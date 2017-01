POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall

Rheine (ots) - Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag (19.01.2017) auf der Bonifatiusstraße ereignet hat, will die Polizei nun die Details zum Unfallhergang klären. Um kurz nach 12.00 Uhr war ein 73-jähriger Rheinenser mit seinem PKW auf dem Friedrich-Ebert-Ring aus Richtung Innenstadt unterwegs. Beim Rechtsabbiegen war es dann den Schilderungen zufolge zur Kollision mit einem Auto gekommen, das von einem 30-jährigen Rheinenser auf der Bonifatiusstraße, aus Richtung Am Stadtwalde, gefahren wurde. Der 73-Jährige blieb unverletzt. Seine gleichaltrige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Der 30 Jahre alte Fahrer des anderen PKW blieb ebenfalls unverletzt. Sein 49-jähriger Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Sachschäden an den beiden PKW sind erheblich. Der Schaden an einem hochwertigen Wagen liegt deutlich im sechsstelligen Eurobereich. Der Wagen war auf dem Dach gelandet.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell