POL-ST: Rheine, Sachbeschädigung

Rheine (ots) - Am Mittwochabend (18.01.2017), gegen 20.10 Uhr, hat an der Straße "Am Stadtwalde" ein Müllsack gebrannt. Unbekannte Personen hatten einen an der Straße zur Abholung ablegten gelben Sack angezündet. Durch den Brand ist die Außenfassade einer verputzten Garage in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Schaden daran wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell