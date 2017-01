POL-ST: Rheine-Mesum, Fahrzeuge beschädigt

Rheine (ots) - Auf einem Parkplatz an der Nasigerstraße sind am Mittwoch (18.01.2017) mehrere Autos beschädigt worden. Eine Fahrerin stellte ihren Wagen am Morgen, um kurz vor 08.00 Uhr, auf dem Platz am Mathias-Stift ab. Als sie gegen 11.00 Uhr zurückkam, stellte sie frische Kratzspuren an dem PKW fest. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Frau sah sich auf dem Parkplatz um und fand dabei weitere Fahrzeuge, die frisch eingeritzte Kratzspuren aufwiesen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell