POL-ST: Emsdetten, Einbrüche am Mittwoch

Emsdetten (ots) - An der Goerdelerstraße, der Letterhausstraße und an der Elbersstraße sind am Mittwoch (18.01.2017) Einbrüche in Wohnhäuser verübt worden. An der Goerdelerstraße sind Diebe in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 22.20 Uhr zunächst auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses gestiegen. Dort versuchten sie die rückwärtig gelegene Balkontür aufzubrechen. Da dies nicht gelang, knackten sie ein Fenster und stiegen in die Wohnung ein. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nichts entwendet. An einem Mehrfamilienhaus an der Elbersstraße brachen die Unbekannten die Terrassentür auf. Hier waren sie in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 22.00 Uhr am Werk. Auch hier haben sie den ersten Erkenntnissen zufolge nichts gestohlen. In der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr gelangten Diebe über ein Terrassenfenster in ein Einfamilienhaus an der Letterhausstraße. In allen Zimmern durchsuchten sie die Schränke und Behältnisse, wobei sie einen dreistelligen Bargeldbetrag und einen Fingerring erbeuteten. Der Sachschaden wird hier auf etwa 1.000 Euro geschätzt. In den beiden anderen Fällen wird dieser mit cirka 500 Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, Telefon 02572/9306-4415. Sie bittet, jede verdächtige Beobachtung mitzuteilen.

