POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall Ostendorfer Straße

Steinfurt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Ostendorf sind am späten Mittwochabend (18.01.2017) zwei junge Frauen schwer verletzt worden. Gegen 22.40 Uhr fuhr eine 21-jährige Nordwalderin mit ihrem Auto auf der Ostendorfer Straße in Richtung Steinfurt. In Höhe Kilometer 4,4 bzw. Ostendorf 22, kam der PKW der jungen Frau den Spuren und Schilderungen zufolge ins Schleudern und geriet dann in den Straßengraben. Dabei wurden die Fahrerin und ihre 20 Jahre alte Beifahrerin aus Steinfurt verletzt. Beide Frauen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieben. Der Sachschaden an dem PKW wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell