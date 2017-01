POL-ST: Rheine, Einbrecher überrascht

Rheine (ots) - In einem Einfamilienhaus an der Osningstraße ist am Mittwochabend (18.01.2017) ein Einbrecher von einem Bewohner überrascht worden. Sofort begaben sich mehrere Streifenwagen in den Bereich um die Dörenther Straße/Siedlerstraße, um dort nach dem geflüchteten Täter zu suchen. Gegen 19.35 Uhr hielt sich ein Bewohner im Obergeschoss des Hauses auf, als er im Erdgeschoss verdächtige Geräusche hörte. Während er das Zimmer oben verließ, hörte er eine Person, die vom Wohnzimmer nach draußen lief. Der Unbekannte Einbrecher konnte nicht mehr angetroffen werden. Wie sich herausstellte, hatte sich der Einbrecher zunächst auf den rückwärtigen Teil des Grundstücks begeben, offenbar über ein unbebautes Nachbargrundstück. An der Gebäuderückseite brach er die Terrassentür auf und begab sich dann hinein. Offenbar hatte er bereits in verschiedenen Schränken und Schubladen gesucht, aber vermutlich noch nichts entnommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

