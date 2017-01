POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall Dumter Straße

Steinfurt (ots) - Auf der Dumter Straße (K 78), in Höhe der B 54, hat sich am Mittwochabend (18.01.2017) ein Verkehrsunfall ereignet, an dem zwei PKW beteiligt waren. Gegen 19.50 Uhr war eine 31-jährige Steinfurterin auf der Kreisstraße in Richtung Laer unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Zufahrt zur B 54 in Richtung Gronau kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Auto eines 41-jährigen Horstmarers. Bei dem Unfall erlitt die 31-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. Der Horstmarer erlitt leichte Verletzungen. Die Sachschäden an den beiden Autos werden auf cirka 4.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell