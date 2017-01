POL-ST: Mettingen, Einbruch am Mittwoch

Mettingen (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Albrecht-Dürer-Straße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die am Mittwoch (18.01.2017), im Tatzeitraum zwischen 15.15 Uhr und 19.35 Uhr, in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Der oder die Täter haben an dem Einfamilienhaus ein Fenster aufgebrochen und dann in den Zimmern nach Wertgegenständen gesucht. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie aus dem Gebäude Goldschmuck. Der Sachschaden an dem Fenster beträgt einige Hundert Euro. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

