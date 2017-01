POL-ST: Rheine, Nachtrag zum Verkehrsunfall Surenburgstraße

Rheine (ots) - Nachtrag: 71-jähriger Autofahrer aus Hörstel

Auf der Surenburgstraße ist am Mittwochmittag (18.01.2017) ein PKW mit einem VW-Transporter zusammengestoßen. Dabei erlitt der 71-jährige Fahrer des Autos schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann aus Hörstel zur stationären Behandlung ins Münsteraner Universitätsklinikum. Der 50-jährige Bullyfahrer blieb unverletzt. Um kurz nach 12.00 Uhr fuhr der 50-jährige Rheinenser auf der Surenburgstraße in Richtung Hörstel. In Höhe der Straße "Zum Hellschlag" beabsichtigte er mit dem Transporter nach links in Richtung Rodde abzubiegen. Den Schilderungen zufolge wollte der nachfolgende Autofahrer den Transporter in dem Moment überholen. Nach einer Kollision der beiden Fahrzeuge prallte der PKW mit hoher Wucht gegen einen Baum. Die Sachschäden werden auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell