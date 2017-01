POL-ST: Emsdetten, Einbrüche gemeldet

Emsdetten (ots) - Aus einem Wohnhaus an der Straße "Wallenbrook" haben unbekannte Diebe am Dienstag (17.01.2017) eine Taschenuhr im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Die Einbrecher verschafften sich am frühen Abend, zwischen 17.10 Uhr und 18.30 Uhr, über eine Seitentür gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus. Dabei richteten sie einen Sachschaden an, der auf etwa 1.500 Euro geschätzt wird. In sämtlichen Räumen suchten sie nach Wertgegenständen, wobei sie nach ersten Feststellungen die Uhr, aber ansonsten keine weiteren Gegenstände, mitnahmen. In einem Sanitätshaus am Sandufer haben Einbrecher in der Zeit zwischen Dienstagabend, 19.00 Uhr und dem frühen Mittwochmorgen (18.01.2017), 04.35 Uhr, nach Diebesgut gesucht. Die Unbekannten hatten die Zugangstür des Geschäftes aufgebrochen und sie dabei nicht unerheblich beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Aus der Geschäftskasse erbeuteten die Täter einen kleineren, zweistelligen Bargeldbetrag. In ein Wohnhaus am Müldersbusch sind unbekannte Einbrecher am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch (18.01.2017) eingestiegen. An mehreren Fenstern waren Hebelspuren zu erkennen. Die Täter hatten schließlich einen Stein genommen und damit eine Fensterscheibe zertrümmert. Nach ersten Erkenntnissen haben sie aus dem Einfamilienhaus nichts gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Einbrüchen unter Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell