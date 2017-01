POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit Flucht/Sachschaden

Greven (ots) - Am Dienstagvormittag (17.01.2017), in der Zeit zwischen 10.50 Uhr und 11.15 Uhr, ist auf dem REWE-Parkplatz, Hinter der Lake, ein PKW angefahren worden. Der silberne VW Golf wurde an der hinteren linken Seite, in einer Höhe von 41 bis 63 cm, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne die notwendigen Feststellungen einer Unfallbeteiligung treffen zu lassen. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unfall unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell