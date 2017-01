POL-ST: Rheine, Diebstahl gemeldet

Rheine (ots) - An der Walshagenstraße waren in der Zeit zwischen Freitagmittag und Dienstagnachmittag (17.01.2017) Räderdiebe am Werk. Von einem geparkten Wagen ist ein Reifen gestohlen worden. Ob die Täter es nur auf das eine Rad abgesehen hatten oder ob sie bei dem Versuch, weitere Räder abzubauen, gestört wurden, ist noch unklar. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die an dem blauen Opel-Meriva verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Diebstahlshandlungen könnten für Passanten den Anschein eines normalen Reifenwechsels gehabt haben. Außergewöhnlich war jedoch, dass der Wagen auf Steine aufgebockt worden war. Die Diebe entwendeten einen Continental-Reifen der Größe 205/55 R 16, auf einer Stahlfelge. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell